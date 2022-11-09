سقوط مُسيّرة "إسرائيلية" خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 9/11/2022، سقوط طائرة مسيرة تابعة له شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع الأخبار العبري، عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "طائرة دون طيار سقطت فجر اليوم بسبب عطل فني، خلال نشاط للجيش في مدينة نابلس (شمال الضفة)".

وأضاف أنه "لا يوجد خوف من تسريب المعلومات، وسيتم التحقيق في الحادث".

يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، فجر الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام عدد من نواب الكنيست (برلمان الاحتلال) من الأحزاب اليمينية المتطرفة لمنطقة “قبر يوسف”.

وأسفرت عملية الاقتحام عن مواجهات مع الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد الفتى مهدي محمد حشاش (15 عامًا) برصاص جنود الاحتلال، وإصابة عشرات آخرين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

يشار إلى أن العديد من الطائرات الإسرائيلية المسيرة سبق وسقطت في حوادث مشابهة داخل مناطق في الضفة الغربية، آخرها​​​​​​ في نابلس بتاريخ الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأخرى قبلها بأسبوع سقطت في الخليل (جنوب الضفة).

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أعاد إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام طائرات بدون طيار، مُسلّحة، لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة الغربية.