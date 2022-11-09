مجلس أولياء مدارس الأونروا : طرح إضافة يوم جديد للإجازة يحتاج إلى دراسة شاملة

قال رئيس مجلس أولياء الأمور في مدارس الأونروا بغزة د. زاهر البنا اليوم الأربعاء 9/11/2022 ، إن موضوع طرح إضافة يوم جديد للإجازة يحتاج إلى دراسة شاملة ومعمقة من جميع الجوانب، ونحن دائماً مع راحة الطالب وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة حتى يعطي أداءً جيداً.

وقال البنا خلال تصريحات لصوت الأقصى إن عدد طلابنا في مدراسنا كبير جداً والمنهج التعليمي كبير ولا يستطيع المعلم أن يسيطر على المنهج بشكل كامل خلال العام الدراسي.

وتابع " نحن دائما مع تقديم الدعم النفسي للطلاب في ظل عدوان الاحتلال والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة" .

وأوضح نحن مع التريث في هذا الموضوع وإعطاء مساحة للنقاش فيه؛ حتى يتحمل الجميع المسؤولية في نهاية الأمر وأن نخرج بشيء إيجابي لطلابنا يخدمهم في المستقبل.

ويشار إلى أن حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإضافة يوم جديد وهو يوم السبت كباقي دول المنطقة ، لتكون الإجازة الأسبوعية يومين وليس يوماً واحداً .