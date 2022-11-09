يشهد سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9/11/2022 ، ارتفاع طفيف بعد انخفاض طرأ على سعر صرفه خلال اليومين الماضيين ، وخاصة في ظل ترقب المواطنين لأسعار الذهب للاستفادة من اسعارها ، أسعار الذهب في الأردن عيار 21 ، الأكثر طلبا بين الأردنيين، وصل إلى 35 دينار للبيع ، و 33,5 دينارا للشراء، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكن اسعار الذهب اليوم الاربعاء 9/11/2022 .

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9/11/2022

نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الاربعاء 9/11/2022 اسعار الذهب في الاردن ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عنها اليوم فقد انخفض السعر ، حيث بلغ بيع الغرام مختلفة العيارات على النحو التالي :





عيار 21 قيراط : سعر البيع إلى 35 دينار- والشراء : 33.5 دينارا .

عيار 24 قيراط : سعر البيع 41.10 دينارا، الشراء إلى 38.3 دينارا.

عيار 18 قيراط : سعر البيع 31.30، والشراء و28.3 دينارا.





سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9/11/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.99 دينار $55.00

سعر الذهب عيار 22 35.75 دينار $50.41

اسعار الذهب عيار 21 34.12 دينار $48.12

اسعار الذهب عيار 18 29.25 دينار $41.25

سعر الذهب عيار 14 22.75 دينار $32.08

سعر الذهب عيار 12 19.50 دينار $27.50

اسعار أوقية الذهب 1,213 دينار $1,710

اسعار جنيه الذهب 272.97 دينار $384.99

اسعار كيلو الذهب 38,995 دينار $54,997







سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9/11/2022

8 نوفمبر 39.06 34.18 29.30 22.79 19.53

7 نوفمبر 38.19 33.42 28.65 22.28 19.10

6 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

5 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

4 نوفمبر 38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

3 نوفمبر 37.20 32.55 27.90 21.70 18.60

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

1 نوفمبر 37.60 32.90 28.20 21.93 18.80

31 أكتوبر 37.27 32.61 27.95 21.74 18.64

30 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77