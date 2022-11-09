لجان المقاومة تنعى الشهيد الحشاش وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب سدى

نعت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الأربعاء 9/11/2022، الشهيد البطل المقاوم مهدي حشاش الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية في مخيم بلاطة بنابلس بالضفة المحتلة، مؤكدةً أن دماء الشهداء لن تذهب سدى بل ستظل نبراسنا ومنارتنا لطريقنا تحو القدس وكل فلسطين.

وشددت اللجان، على أن جرائم العدو الصهيوني وإرهابه لن يكسر عزيمة شعبنا وإرادته بل سيزيد جذوة المقاومة ولهيبها اشتعالاً حتى دحر العدو الصهيوني.

ودعت، كافة أحرارنا وثوارنا إلى تصعيد المقاومة على كافة محاور الاشتباك مع العدو وقطعان مستوطنيه في ضفتنا الثائرة وقدسنا المحتلة.