فوز ثلاثة فلسطينيين في عضوية الكونغرس الأمريكي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:35 ص
09 نوفمبر 2022
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فاز ثلاثة فلسطينيين بينهم النائبة رشيدة طليب في عضوية الكونغرس الأمريكي، فيما سجلت إلهان عمر الفوز بولاية ثالثة.

وفازت رشيدة طليب مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشيغان.

 

وتمكنت الفلسطينية رؤى رمان من الفوز بعضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي.

 

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

 

وأعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، لتمثيل منطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وقالت عمر إنها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

ويترقّب ملايين الأمريكيين نتائج انتخابات التجديد النصفي، في ظل دفاع للديمقراطيين على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، وجمهوريين يعتزمون السيطرة على الكونغرس وسط خشية من الرئيس جو بايدن من تسبب ذلك بعرقلة برامجه وسياساته، وبأن يزيد من حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024.

وصوت الأمريكيون على اختيار ممثليهم لـ 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ حصل الجمهوريون حتى الآن على 48 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، من أصل 100 مقعد يضاف إليها صوت نائب الرئيس وأحيانا يحسم الأغلبية.

وفي مجلس النواب، حصل الجمهوريون على 190 مقعدا، مقابل 162 مقعدا ديمقراطيا، حتى الآن، في حين يحتاج الفوز إلى 218 مقعدا للحصول على الأغلبية.

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