فوز ثلاثة فلسطينيين في عضوية الكونغرس الأمريكي

فاز ثلاثة فلسطينيين بينهم النائبة رشيدة طليب في عضوية الكونغرس الأمريكي، فيما سجلت إلهان عمر الفوز بولاية ثالثة.

وفازت رشيدة طليب مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشيغان.

To every single volunteer, thank you for protecting people's right to vote. Thank you for caring enough. Thank you for showing up with joy and love.



Tonight, we will show folks that our community is beautifully loud and powerful. We aren't going to be silenced. pic.twitter.com/7yWh6P199t — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 9, 2022

وتمكنت الفلسطينية رؤى رمان من الفوز بعضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي.

We did it y’all. We made history in Georgia! I cannot fully express my thanks to everyone who supported our campaign. So many of those who volunteered with us had never done political work before. (1/4) #GAPol #Ruwa4Georgia — Ruwa Romman (@Ruwa4Georgia) November 9, 2022

وفي ولاية الينوي فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية الينوي مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

Congratulations to our first official Palestinian Muslim #Illinois State Representative for the 21st District Abdelnasser Rashid. He Has Officially Won Alhamdulillah. @rashidforil #ElectionDay #election pic.twitter.com/HEgKNDJoWF — Arab chicago (@ArabChicago) November 9, 2022

وأعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي، إلهان عمر، لتمثيل منطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وقالت عمر إنها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

ويترقّب ملايين الأمريكيين نتائج انتخابات التجديد النصفي، في ظل دفاع للديمقراطيين على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، وجمهوريين يعتزمون السيطرة على الكونغرس وسط خشية من الرئيس جو بايدن من تسبب ذلك بعرقلة برامجه وسياساته، وبأن يزيد من حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024.

وصوت الأمريكيون على اختيار ممثليهم لـ 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ حصل الجمهوريون حتى الآن على 48 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، من أصل 100 مقعد يضاف إليها صوت نائب الرئيس وأحيانا يحسم الأغلبية.

وفي مجلس النواب، حصل الجمهوريون على 190 مقعدا، مقابل 162 مقعدا ديمقراطيا، حتى الآن، في حين يحتاج الفوز إلى 218 مقعدا للحصول على الأغلبية.