بالفيديو الأردن: وفاة لاعب بنوبة قلبية خلال مباراة

فقد لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد، عادل بكر عطاري، حياته، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال مباراة فريقه نادي كفرنجة أمام نادي السلط في بطولة كأس الأردن لكرة اليد.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط عطاري على أرضية الملعب، عقب تمريره الكرة لأحد زملائه في الملعب، ليهرع الجميع إليه من أجل إسعافه ونقله للمستشفى.



وأوضح الاتحاد الأردني لكرة اليد، في بيان رسمي الثلاثاء، أن الأجهزة الطبية ورجال الدفاع المدني هرعت على الفور لحظة تعرض اللاعب للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني لإسعافه، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب.



كما أعلن الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن تعليق جميع نشاطات كرة اليد لمدة ثلاثة أيام؛ حداداً على وفاة اللاعب عطاري.



