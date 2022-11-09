سرايـا القـدس كتيبـة نابلس: استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص وانسحاب المقاومين

أعلنت سرايـا القـدس كتيبـة نابلس اليوم الاربعاء 9/11/2022 ، خلال بيان عسكري ان مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال في تمام الساعة الـ1:00 بصليات كثيفة من الرصاص وانسحاب المقاومين بسلام.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..



بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا بتمام الساعة 01:00ص من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص وانسحاب المجاهدين بسلام.

قتالنا ماض حتى القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبة نابلس