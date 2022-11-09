سرايـا القـدس كتيبـة نابلس: استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايـا القـدس كتيبـة نابلس اليوم الاربعاء 9/11/2022 ، خلال بيان عسكري ان مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة لنابلس في تمام الساعة الـ1:00 بصليات كثيفة من الرصاص وانسحاب المقاومين بسلام.
فيما يلي نص البيان كاملاً :
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن
..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..
بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا بتمام الساعة 01:00ص من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لنابلس بصليات كثيفة من الرصاص وانسحاب المجاهدين بسلام.
قتالنا ماض حتى القدس
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القـدس-كتيبة نابلس