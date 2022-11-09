استشهاد "محمد حشاش" خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في محيط مقام يوسف شرق نابلس

استشهد، فجر اليوم الأربعاء 9/11/2022، الشهيد مهدي محمد حمد الله حشاش (17 عاما)، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقام قبر يوسف، شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر ان الشهيد مهدي محمد حمد الله حشاش (17 عاما)، من مخيم بلاطة، استشهد عقب إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في محيط خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.

وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و57 حالة اختناق.