أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 9 نوفمبر 2022

عادت أسواق الذهب في سوريا للتراجع مرة، وكأنها ستشهد أسبوعًا جديدًا من الجلسات المتقلبة، وسط تأثر حركة البيع والشراء بالضغوط التضخمية.

وانخفضت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تزامنًا مع تراجع أسعار النفيس عالميًا دون أعلى مستوياتها في 3 أسابيع.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 135.636 ألف ليرة (53.98 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

ونزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى مستوى 118.685 ألف ليرة (47.24 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا ، إلى نحو 101.729 ألف ليرة (40.49 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 79.122 ألف ليرة (31.49 دولار).

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 4.218 مليون ليرة (1679 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء اليوم في سوريا نحو 949.476 ألف ليرة (377.90 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، تزامنًا مع ارتفاع الدولار واتجاه تركيز المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

ولم تستبعد "سوزان كولينز" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في تصريحات معدة لحدث تنظمه مؤسسة بروكينجز، إمكانية زيادة الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، لكنها أشارت إلى أن السياسة النقدية تدخل مرحلة جديدة قد تتطلب زيادات أقل في أسعار الفائدة.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الخميس المقبل، والتي من المحتمل أن تعطي دلالة على مسار رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر القادم.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.32% إلى 1671.30 دولار للأوقية، كذلك هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.77% إلى 1668.05 دولار للأوقية.

وانخفضت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.32% عند 20.51 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.10% عند 950.28 دولار، وهبط سعر البلاديوم 1.21% إلى 1881.69 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.34% إلى 111.16 نقطة.