أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 9نوفمبر 2022- سعر الذهب بالليرة

سجلت أسعار الذهب اليوم في لبنان تراجعا جديدا، خلال تعاملات صباح الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، توازيا مع هبوط "النفيس" عالميا.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم إلى 81.009 ألف ليرة (53.75 دولار)، مقابل 82.041 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، وفق منصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) صباح اليوم، عند 70.885 ألف ليرة (47.03 دولار)، مقابل إلى 71.788 ألف ليرة بختام تداولات أمس.

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وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، مسجلا نحو 60.758 ألف ليرة (40.31 دولار)، مقابل إلى 61.532 ألف ليرة في إغلاق أمس.

وعن سعر الذهب الاقتصادي في لبنان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 47.256 ألف ليرة (31.35 دولار)، مقابل إلى 47.858 ألف ليرة بآخر تداولات الأمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، نحو 2.519 مليون ليرة (1672 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من الذهب عيار21) في السوق اللبنانية اليوم نحو 567.080 ألف ليرة (376.23 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

هبطت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع طفيف للدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي تصدر هذا الأسبوع ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 1672.70 دولار.

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مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء بمعدل 0.2%، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وذلك في الوقت الذي يترقب فيه الجميع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس القادم.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

كما يترقب المستثمرون أيضا انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، التي تجري اليوم الثلاثاء، وستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس، ويمكن أن تحفز التحركات في جميع الأسواق.

المعادن النفيسة الأخرى

انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.56 دولار، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 975.19 دولار، وكذلك هبط البلاديوم 0.5% إلى 1887.17 دولار.