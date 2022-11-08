إصابات خلال مواجهات ساخنة في جنين

أصيب مساء اليوم الثلاثاء 8/11/2022، مواطن بالرصاص المطاطي، فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة شمال شرق جنين، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وإطلاقها الرصاص المطاطي و قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي وعدد من المواطنين بالاختناق.

فيما أكدت مصادر محلية، بأنه تم استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة الجلمة، بعبوات شديدة الانفجار.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط قريتي كفيرت جنوب غرب المدينة وفقوعة شرق جنين.