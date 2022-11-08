أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 نوفمبر 2022 سجلت زيادة طفيفة خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، رغم التراجع عالميا وركود السوق.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا ، متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 1226 جنيها، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية.

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الجرام نحو 1401.25 جنيه، و عيار 18 سجل 1051.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة فقد بلغ 9808 جنيهات.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وكشفت تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 27.8 طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث بلغت مشترياتهم من المشغولات الذهبية نحو 24.7 طن من المشغولات الذهبية، وبلغت مشترياتهم من السبائك والجنيهات نحو 3.1 طن، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

وذكر التقرير أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول، بلغت نحو 10.5 طن، تشمل 9 أطنان من المشغولات و1.5 طن من السبائك والجنيهات.