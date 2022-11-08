الكشف عن موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 م
08 نوفمبر 2022
تشكيلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء عن موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 .

وأكدت الرابطة أن بطولة الـ"بريميرليغ" الموسم المقبل ستنطلق  في 12 آب/ أغسطس 2023 وينتهي في 19 آيار/ مايو 2024 ، على أن تكون هناك فترة راحة شتوية للاعبين في كانون الثاني/ يناير.

وأشارت رابطة "البريميير ليغ" أن هذا سيكون أول موسم عادي بعد جائحة فيروس كورونا وكأس العالم 2022 بقطر.

وسيتم خوض 34 جولة في المسابقة، التي ستشهد ثلاث جولات في منتصف الأسبوع وجولة في عطلة الأعياد.

يذكرأن منافسات الدوري هذا الموسم شتتوقف مؤقتا بعد مباريات الأسبوع المقبل بسبب كأس العالم في قطر والتي ستقام في منتصف الموسم، وستعود عجلة الدوري للدوران في 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وستقام الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في 28 آيار/ مايو ما يمنح اللاعبين نحو 11 أسبوعا قبل انطلاق الموسم المقبل.

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