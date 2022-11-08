جمعية استيطانية تتلقى دعماً لتهويد حي وادي الربابة في سلوان

تلقت جمعية "إلعاد" الاستيطانية 28 مليون شيكل (7.8 مليون دولار) لدعم الاستيطان في وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وكشفت صحيفة "هآرتس"، أن جمعية "إلعاد" تلقت دعما بلغت قيمته 28 مليون شيكل لدعم الاستيطان ومخططات التهويد في حي واد الربابة وتغيير طابعه الفلسطيني، بذريعة إقامة حدائق عامة ومشاريع زراعية وتطوير المنطقة سياحيا على حساب أصحاب الأرض الأصليين وسلب حقوقهم ومصادرة أرضهم ومنع الامتداد الجغرافي الفلسطيني في سلوان، الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى.

ويدعم المشروع الاستيطاني الذي تديره "إلعاد" في حي واد الربابة وفي سلوان عامة، عدة مؤسسات من بينها بلدية، وسلطة الطبيعة، ووزارات الجيش والتعليم والزراعة والقضاء، وما تسمى وزارة شؤون القدس والتراث.