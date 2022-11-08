الإمارات تعرض عرضاً مهماً على نادي ليفربول الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية أن شركة استثمارية من دبي تستعد لتقديم عرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم من مجموعة فينواي سبورتس الأمريكية المالكة للنادي.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن شركة دبي إنترناشونال كابيتال هي المنافس الرئيس الذي سيقدم عرضاً بقيمة 4.3 مليارات جنيه إسترليني مقابل شراء النادي الإنجليزي العريق.

وقالت الصحيفة: "مجموعة فينواي سبورتس تأمل في الحصول على 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وقد يتم الوصول إلى المبلغ المحدد في حال الوصول إلى صيغة اتفاق في المفاوضات بين الطرفين".

وأشارت إلى أنه في العام الماضي تلقت المجموعة عرضاً لبيع ليفربول مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني ولكن تم رفض العرض.

وكانت المجموعة الأمريكية المالكة لنادي ليفربول، قد أعلنت الاثنين عن عرض النادي للبيع، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب.