أوكرانيا تتسلم منظومات دفاعية جوية من دول غربية

أعلن وزير الدفاع الاوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أنها بلاده تسملت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية لصد القصف الروسي الكثيف الذي استهدف المدن والبنى التحتية الحيوية.

وقال ريزنيكوف، في تغريده له على تويتر: "وصلت أنظمة الدفاع الجوي (ناسامز) و(أسبيد) إلى أوكرانيا!".

وأضاف أن "هذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل المجال الجوي أكثر أماناً"، مؤكدةً أن جيشه سيواصل القتال.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها أرسلت أول نظام دفاع جوي ألماني من طراز "آيريس-تي" Iris-T إلى كييف، فيما قدمت باريس أيضا صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من طراز "كروتيل".

كما وأعلنت المملكة المتحدة عن إرسالها صواريخ من طراز "أمرام".

من جهته، يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، لا سيما في المناطق الشرقية والغربية، ما يسفر عن وقوع قتلى بالمئات يوميا بين صفوف قوات كييف التي تحاول صد الروس.