كتيبة بلاطة تحذر الاحتلال من أداء الصلوات التلمودية في قبر يوسف الليلة

حذرت كتيبة بلاطة في نابلس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من السماح لأعضاء الكنيست بأداء صلوات تلمودية في قبر يوسف الليلة.

وأكدت الكتيبة، في بيان لها، على أهبة الاستعداد بين صفوف مجاهديها، وقالت: "سوف ترون ما ليس بالحسبان".

وأضافت :كما عهدتمونا لا نحرف البوصلة عن الاحتلال مهما كلفنا الثمن".

وأكدت انها ماضية على درب الشهداء بعدم ترك السلاح.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن قائد فرقة الضفة الغربية المحتلة، في جيش الاحتلال العميد آفي بلوط، سمح لمجموعة من أعضاء الكنيست المنتخبين من الأحزاب اليمينية باقتحام مدينة نابلس للوصول لمنطقة قبر يوسف الليلة بدعوة من رئيس مجلس السامرة يوسي دغان، لعقد فعالية سياسية.