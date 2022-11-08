الدفاع المدني بغزة يصدر تنويهًا هامًا للمواطنين

أصدر الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا هامًا للمواطنين مع قدوم المنخفض الجوي المصحوب بتساقط الامطار والعواصف الرعدية والبرقية.

وطالب الدفاع المدني، في بيان لها، من المواطنين بتجنب الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء تساقط الأمطار، خشية التعرض للصعق المميت.

كما ودعا للاتصال عبر الرقم المجاني للعمليات (102) في حال التعرض لطارئ أو الاحتياج للمساعدة.

ويشهد قطاع غزة، منذ ساعات صباح اليوم، هطول للأمطار المرفقة بالعواصف الرعدية، جراء قدوم كتلة هوائية باردة على البلاد، يكون تأثيرها مدة يومين فقط.