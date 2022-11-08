الأسرى بدأوا بخطوات احتجاجية في سجن "عوفر"

بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن عوفر خطوات احتجاجية، رفضا لاعتداء قوات الاحتلال على ثلاثة معتقلين داخل قاعة انتظار محكمة عوفر.

وقرر الأسرى عدم الدخول إلى غرفهم إلا بعد إعادة الأسرى المعتدى عليهم، إلى جانب إغلاق الأقسام غدا وعدم النزول للمحاكم.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من الأسرى بعد اعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على ثلاثة أسرى، داخل قاعة انتظار محكمة عوفر ونقلهم للعزل الانفرادي.

وذكر نادي الأسير أن السجانين اعتدوا على مجموعة من الأسرى الفلسطينيين داخل غرف الانتظار في محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، كما أقدموا على رشهم بالغاز.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى، وتحرمهم من أبسط حقوقهم داخل السجون، وتفرض عليهم سياسات عقابية من بينها العزل الانفرادي.