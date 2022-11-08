رافينيا: أرفض الانتقال لريال مدريد

حدث أحد نجوم برشلونة عن فرص انتقاله مستقبلا إلى ريال مدريد، المنافس التاريخي للبارسا.



وأبرز فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصريح البرازيلي رافينيا الذي قال فيه: "سأقول لا لريال مدريد بالطبع"، حال تلقى عرضا للانتقال إلى الميرنجي.



وأضاف الجناح البرازيلي: "لقد تحدثت مع تشافي (مدرب برشلونة)، وأخبرته بأنني أحب اللعب جهة اليمين".



يذكر أن رافينيا انتقل من ليدز إلى برشلونة في الصيف الماضي نظير 58 مليون يورو، ويوظفه المدرب كجناح أيمن أو أيسر.



ونجح رافينيا في تسجيل هدف واحد وقدم 4 تمريرات حاسمة هذا الموسم في مختلف البطولات.

