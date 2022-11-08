حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، متسائلة عن حقيقة إسلام ديديه دروجبا لاعب كرة قدم إيفواري المعتزل، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن حقيقة إسلام ديديه دروجبا وحقيقة دخول النجم الإيفواري ديديه دروجبا الإسلام، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى، لتوفير الوقت وتسهيل الجهد على المتابع العربي الباحث دائما عن ما يريد داخل موقعنا.

حقيقة إسلام ديديه دروجبا

وكان الداعية الإسلامي محمد صلاح قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين، دخول النجم الإيفواري ديديه دروجبا الإسلام.

وكتب الداعية محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": عاد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق الشهير ديدييه دروجبا إلى الإسلام، المصدر: لنتحدث عن الإسلام والمسيحية والعدالة المناظرة العظيمة -18 سنة"، حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾 — Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022

حقيقة دخول النجم الإيفواري ديديه دروجبا الإسلام

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أعلن الداعية الإسلامي الشهير محمد صلاح، اعتناق النجم الإيفواري ديديه دروجبا الإسلام، لكن اللاعب نفى ذلك في تغريدة عبر تويتر، وكتب دروجبا عبر تويتر تعقيبا على هذه الأنباء: "هذه القصة تنتشر بسرعة، لكنني لم أغير ديني. كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي. لحظة من العمل الجماعي. الكثير من الحب والبركات للجميع".

دروجبا يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

وانتشرت مجموعة من الصور للنجم الإيفواري ديديه دروجبا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، وأشار البعض إلى أنها من الجلسة التي أعلن فيها اللاعب دخوله الدين الإسلامي.

الصورة ظهر فيها وهو يدعو وكانه اعتنق الاسلام، ونشرها الكثيرون بان دروجبا اعتنق الاسلام، وهو ما اوضحه اللاعب، حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته

حقيقة اعتناق ديدييه دروجبا للإسلام

وأعلن الداعية الإسلامي محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين، دخول النجم الإيفواري ديديه دروجبا الإسلام.

وكتب الداعية محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": عاد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق الشهير ديدييه دروجبا إلى الإسلام، المصدر: لنتحدث عن الإسلام والمسيحية والعدالة المناظرة العظيمة -18 سنة".

وانتشرت مجموعة من الصور للنجم الإيفواري ديديه دروجبا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، وأشار البعض إلى أنها من الجلسة التي أعلن فيها اللاعب دخوله الدين الإسلامي.

من جانبه نفى الحساب الرسمى للنجم الإيفوارى اعتناق دروجبا الإسلام.. موضحا أنه يزور المسلمين وغيرهم فى إطار جهوده الاجتماعية ومساعيه السياسية

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هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا

وفي مقالنا حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته، سنرفق لكم إنجازات ديديه دروجبا مع تشيلسي

الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات أعوام: 2004- 05، 2005- 06، 2009- 10، 2014- 15.

كأس الاتحاد الإنجليزي، أربع مرات، أعوم: 2006- 07، 2008- 09، 2009- 10، 2011- 12.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، 3 مرات، أعوام: 2004- 05، 2006- 07، 2014- 15.

درع الاتحاد الإنجليزي، مرتين، أعوام: 2005، 2009.

دوري أبطال أوروبا، مرة واحدة: 2011- 12.

Merci à la Jeunesse ivoirienne de Guiberoua d’avoir organisé un tournoi en faveur de la cohésion sociale, le vendredi 4... Posted by Didier Drogba on Monday, November 7, 2022

حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا

حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته، ونشرت صفحة دروغبا على مواقع التواصل صورًا له وهو يزور قريته، ولقي استقبالًا حافلًا ومميزًا، كما حظي بتكريم شعبي ورسمي، ونشرت الصفحة صورًا لدروغبا، ويداه في وضعية الدعاء، وأرفقها بتعليق "هناك أخبار متداولة تفيد باعتناق دروغبا للإسلام".

وبعد أن اجتاحت هذه الصور والمنشور صفحات مواقع التواصل، خرج القائد السابق لمنتخب ساحل العاج لينفي اعتناقه للإسلام -في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر-ويقول إن "القصة انتشرت بسرعة ولكنني لم أغيّر ديني.. كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي. لحظة من العمل الجماعي. الكثير من الحب والبركات للجميع"، حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته





هل اعتنق ديدييه دروجبا الإسلام وما هي ديانته

حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته، ويعد ديدييه دروجبا من أهم من لمسوا كرة القدم في تاريخ قارة أفريقيا، بعد إسهاماته التاريخية رفقة تشيلسي الإنجليزي، وقيادته منتخب بلاده ساحل العاج لكأس العالم 3 مرات، كما حقق أرقاما استثنائية في مسيرته، ويحظى بشعبية جارفة في كل بقاع العالم.

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وأعلن اللاعب الإيفواري اعتزاله كرة القدم عام 2018، بعد مسيرة امتدت لـ20 عاما، وبعدها تفرغ للأعمال الخيرية، كما حاول الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده، لكن التوفيق لم يحالفه، وبعد انتشار تلك التغريدة بشكل كبير، خرج دروجبا للرد بشكل علني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب دروجبا: "هذه القصة تنتشر بسرعة، ولكنني لم أغير ديني، ولكن كان هذا مجرد إظهار الاحترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي"، حقيقة إسلام النجم الإيفواري ديديه دروجبا - هل اعتنق دروغبا الإسلام فعلا وما هي ديانته