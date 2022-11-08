خبير أمريكي: الولايات المتحدة وبريطانيا تتلاعبان بأوكرانيا

أكد الخبير السياسي الأمريكي، أجامو بركة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تمارسان سياسة نفاق تجاه أوكرانيا وتتلاعبان بكييف.

وكتب بركة في صفحته على "تويتر: "مارست بريطانيا والولايات المتحدة ضغوطا على أوكرانيا لدفعها للتخلي عن المفاوضات التي كان بإمكانها أن تضع حدا للنزاع مع روسيا. لكن اليوم بعد مرور أشهر ومقتل آلاف من الناس تمارس الولايات المتحدة ضغطا على أوكرانيا لكي تظهر استعدادها للمفاوضات.. هل توجد هناك دولة لا أخلاقية أكثر من الولايات المتحدة؟"

ووافق متابعو الصفحة على موقف بركة.

وكتب شخص أطلق عليه لقب "William Murphy": "هل توجد هناك دولة لا أخلاقية أكثر من الولايات المتحدة؟ لا، لا توجد".

وعبر آخر بلقب "Kashyap" عن اعتقاده أنهم "يريدون أن يستمر ذلك".

وتساءل ثالث بلقب "Mark Burton": "هل هذا "الضغط" مرتبط بانتخابات الكونغرس؟ عندما ستنتهي الانتخابات هل ستجبرهم مرة أخرى على القتال"؟

من جانبه كتب "Gary R": "لقد ولدت ونمت في الولايات المتحدة وأنا موافق على ذلك".

وأضاف آخر بلقب "apollon": "سيبيعون الأسلحة التي رغبوا في بيعها، وسيقومون بغسل الأموال".