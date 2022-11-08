"يوفنتوس" يفاجئ إنريكي بعرض قبل المونديال

حصل لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على عرض مفاجئ من عملاق أوروبي، قبل فترة قصيرة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن نادي يوفنتوس قدم عرضا لإنريكي، من أجل قيادة السيدة العجوز هذا الموسم، بعقد لمدة 3 سنوات.



وعرض يوفنتوس، على المدرب الإسباني، الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.



ويعاني يوفنتوس من تذبذب النتائج هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، بعدما فشل الفريق في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



كما يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.