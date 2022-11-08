سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، زادت عمليات البحث على محرك قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى، خلال الساعات الماضية عن سعر سهم شركة الحفر العربية، خاصة بعد اعلان هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية سعر سهم شركة الحفر العربية، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر سهم شركة الحفر العربية، خاصة أننا دائما نواكب مع يبحث عنه المواطن العربي وخاصة في دول الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية، من اجل توفير الوقت والجهد على المتابع العربي والخليجي السعودي.

سعر سهم شركة الحفر العربية

وتُعد شركة الحفر العربية، التي تأسست عام 1964م، لاعباً إقليمياً بارزاً في قطاع خدمات حفر آبار النفط البرية والبحرية، وهي تمتلك أسطولاً من منصّات حفر الآبار البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية، والمنطقة المحايدة بين المملكة والكويت، والراتب يبدأ بإجمالي حوالي 10500 من أول شهر تعمل فيه وأنت لا تزال في بداية تدريبك!! ويختلف مثلا مساعد الحفار سيتقاضي راتب أكثر في بداية تدريبه ومشرف السلامة ليس كأمين المستودع وهكذا، ولكن تبدأ الرواتب من 10500 تقريباً.

▪️الحفر العربية ▪️



🔴 مع افتتاح السوق الساعة 10 صباح الغد

سيبدأ تداول سهم شركة #الحفر_العربية



🔹 الرمز 2381

🔹 حد تذبذب سعرية 30%+/- بأول 3 أيام

🔹 سعر الاكتتاب كان 100 ريال

🔹 التغطية 816%

🔹 بحسب البلاد المالية فإنه سهم شرعي ولا يوجد نسبة تطهير pic.twitter.com/Xc91XtLadR — اكتتابات تاسي (@tasiipo) November 6, 2022

سعر سهم شركة الحفر العربية تداول

سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، وارتفع سهم شركة الحفر العربية بنسبة 23% عند سعر 123 ريالا، في أول تداول له في سوق الأسهم السعودية، عند ختام الجلسة اليوم الاثنين، متصدراً قيم وأحجام التداول بنحو 1.6 مليار ريال، عبر التداول على نحو 13.6 مليون سهم.

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وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة الحفر العربية في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، برمز تداول (2381)، وبالرمز الدولي (SA15L1I156H7)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

اكتتاب شركة الحفر العربية :

• مطروح للافراد: 2.670.000 سهم

• بداية اكتتاب الافراد:

الثلاثاء 22-3-1444(18-10-2022)

• نهاية اكتتاب الافراد:

الإربعاء 23-3-1444(19-10-2022)

• المستلمة:بنك الراجحي،بنك الرياض،البنك الأهلي

• سعر الطرح: يحدد لاحقا pic.twitter.com/cfx0cjRHi8 — شؤون الأسهم (@Stock_Affairs) September 18, 2022

سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم

وفي مقالنا سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، قامت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن إدراج وتداول أسهم شركة الحفر العربية، ومن أهم تلك التفاصيل هو الإعلان عن سعر سهم شركة الحفر العربية، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق ال8 من شهر نوفمبر للعام 2022 م ال14 من شهر ربيع أخر للعام 1444 هـ، وإننا اليوم بداية ثاني يوم في عملية إدراج وتداول أسهم الحفر العربية، والسعر لإغلاق التداول أمس هو نفس السعر للإفتتاح اليوم، مما يعني أن سعر السهم من شركة الحفر العربية في بداية المعاملات المالية اليوم يبلغ ال123 ريال سعودي، وذلك يعني أنه زاد بنسبة ال23% من سعره الأولي.

أرباح شركة الحفر العربية

وضمن مقالنا سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم أرباح شركة الحفر العربية

اكتتاب شركة الحفر العربية

سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، وبحسب بيان سابق لـ"تداول السعودية"، فإنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، مشيرة إلى أنه ابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" في ختام التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.67% تعادل 77.48 نقطة عند مستوى 11598.76 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6.5 مليار ريال، عبر التداول على نحو 142.7 مليون سهم.

شركة الحفر العربية أرقام

وبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في "الحفر العربية"، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و"سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه"، فضلا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد.

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وتحدد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار) بناء على هذا السعر.

نشرة إصدار شركة الحفر العربية

سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات 61 مرة، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر نحو 162 مليار ريال (43 مليار دولار).

وعلى جانب اكتتاب الأفراد تم تخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.9534% على أساس تناسبي.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 816.45 %، فيما بلغت قيمة الطلبات للأفراد نحو 2.18 مليار ريال.

رموز إدراج وتداول أسهم الحفر

سعر سهم شركة الحفر العربية اليوم- سعر سهم شركة الحفر العربية تداول، ويبلغ رأسمال شركة "الحفر العربية" 800 مليون ريال بعدد 80 مليون سهم.

وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين 70% من الأسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة بواقع 35.7% لشركة "طاقة"، فيما تمتلك شركة سيرفيسيز بتروليرز 34.3% من أسهم شركة "الحفر العربية" بعد الطرح.