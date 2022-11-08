برشلونة يكثف جهوده لحسم صفقة بديل بوسكيتس

يكثف نادي برشلونة الإسباني جهوده، من أجل حسم صفقة مميزة في خط الوسط، خلال الموسم الحالي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يستعد لاستثمار الكثير من الأموال للتعاقد مع لاعب وسط جديد، يعوض سيرجيو بوسكيتس المرشح للرحيل في نهاية الموسم.



وأشارت إلى أن الإدارة الرياضية تبحث في الميركاتو منذ عدة أشهر، وتراقب 10 لاعبين بهذا المركز، لكن أغلبية الأصوات تميل للتعاقد مع مارتين زوبيمندي، نجم ريال سوسيداد.



وأوضحت أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، معجب بزوبيمندي، ويرغب في التعاقد معه، لكن تظل الأزمة في سعره البالغ 60 مليون يورو.



وذكرت أن إدارة برشلونة بدأت محادثات مع وكيل اللاعب منذ عدة أشهر، لكن جوردي كرويف، عضو مجلس الإدارة، كشف الاتصالات مؤخرا.



ويرتبط كرويف بعلاقة مميزة مع وكيل زوبيمندي، لأنه كان يمثله أيضا أثناء احتراف كرة القدم، بالإضافة إلى مساعدته للبارسا في حسم صفقة بيير إيميريك أوباميانج.



ويخطط برشلونة لعرض إدراج لاعبين في الصفقة على سوسيداد لخفض سعر زوبيمندي أو دفع مقدم ثابث، بالإضافة إلى متغيرات.

