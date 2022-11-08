الخارجية: نواصل جهودنا لمعرفة مصير 4 مواطنين مفقودين نتيجة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة لدى اليونان تمكنت من الاتصال مع أحد الناجين من حادثة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية واطمأنت من خلاله عليهم، وزودتهم برقم الطوارئ التابع للسفارة للتواصل معها لطلب أية مساعدة ممكنة تلزمهم.

وأكدت الوزارة على لسان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم، أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديها حسب شهادة أحد الناجين، فإنه تم التأكد من وجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذي كانوا على متن القارب في حكم المفقودين وهم 4 مواطنين.

وأضاف أن جهود سفارتي دولة فلسطين لدى اليونان وتركيا متواصلة مع السلطات المختصة، بحثا عن مصير مواطنينا المفقودين.