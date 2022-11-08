د. حمدونة: المرحلة المقبلة تحتاج للمزيد من الالتفاف حول قضية الأسرى

دعا الباحث فى قضايا الأسرى الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء للمزيد من الالتفاف حول قضية الأسرى فى المرحلة المقبلة ، ويأتى هذا التحذير فى ظل تراجع إدارة السجون عن الكثير من التزاماتها واتفاقياتها بحق الأسرى ، والتهرب من الحقوق الأساسية والانسانية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفى أعقاب استعلاء اليمين المتطرف الداعى للتضييق على الأسرى فى أعقاب تشكيل الحكومة القادمة .

وقال د. حمدونة أن نجاح نضالات الأسرى فى السجون لتحقيق حقوقهم ومواجهة سياسات إدارة مصلحة السجون والحكومة المقبلة بشخصياتها المتطرفة والعنصرية والداعية للتحريض يحتاج للمساندة والدعم على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى .

ودعا د. حمدونة كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، والعمل على تدويل قضيتهم ، وطالب الجميع " متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى وتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقهم ، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعمهم نضالاتهم حتى تحقيق حريتهم وانتصارهم فى خطواتهم النضالية.