"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (9 نوفمبر).

وبينت الوزارة في بيان لها أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المتبقية من الحافلة الأولى، والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/37)هنـــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43)هنـــــــا، مطالبة المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت كل مسافر بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.