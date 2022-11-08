طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج لذيذة في الشتاء، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن العديد من الوصفات والأكلات اللذيذة، وخاصة أننا في نقترب من فصل الشتاء، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج لذيذة وقت الشتاء والمطر، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ولاسيما من السيدات وربات البيوت، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج لذيذة في الشتاء، ولمعرفة كامل الوصفة نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.

شوربة خضار بالدجاج

وتعد شوربة الخضار بالدجاج من أشهى أطباق المقبلات الساخنة وتتميز شوربة الخضار المميزة بفائدتها الغذائية وطعمها الغني، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضيرها.

أولاً: المقادير:

- صدر الدجاج : 2 صدر (مفروم مكعبات صغيرة)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- الكرفس : عود (مفروم)

- الفلفل الأحمر : نصف حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الكوسا : 1 حبة (مفرومة مكعبات صغيرة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 5 اكواب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة





ثانياً: طريقة التحضير

- سخن الزيت والزبدة في قدر سميك واسع على نار متوسطة.

- أضيفي البصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق حتى تطرى المكونات.

- أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 10 دقائق.

- أضيفي الجزر والفلفل الأحمر المفروم والبطاطس والكوسا والملح والفلفل الأسود والأعشاب وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى.

- أضيفي مرق الدجاج واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي الشوربة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الخضار تماماً مع الدجاج.

- ازيلي القدر عن النار وأضيفي البقدونس وقلبي.

- اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة مع عصير الليمون حسب الرغبة.