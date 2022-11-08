ثابت لفلسطين اليوم: تشويش على جدول الكهرباء جراء المنخفض الجوي وإصلاح معظم الخطوط المتعطلة

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022:" إن عدة خطوط كهرباء مغذية لمنازل المواطنين تعطلت جراء المنخفض الجوي الذي أثر على قطاع غزة منذ صباح اليوم، وهو ما أحدث ارباكاً وتشويشا على جدول الكهرباء، موضحاً أن الطواقم الفنية انتهت من صيانة معظم الخطوط المتعطلة وتبقى فقط خط بيت لاهيا المغذي لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخط 11 المغذي لمحافظة خانيونس جنوب القطاع".

وأشار ثابت في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن هناك خطوطاً ناقلة للتيار الكهربائي من محطة توليد الكهرباء باتجاه المحافظات أرضية وهوائية تعطلت بعض مكوناتها مما أدى إلى توقف التيار الكهربائي المتدفق عبرها، حيث تم صيانة بعضها وجاري العمل على إصلاح المتبقي منها، لافتاً إلى أن تلك الأعطال أدت إلى حدوث ارباك على جدول توزيع الكهرباء.

وذكر ثابت، أن الطواقم الفنية منذ صباح اليوم، تبذل جهوداً جبارة، إذ إنها تعامت مع أكثر من 136 إشارة واردة من المواطنين وأكثر من 600 اتصال لمركز الاستعلام للإعلام أو التنبيه عن أي عطل في التيار الكهربائي، مؤكداً أن الأمور مستقرة ولا تدعو للقلق، لأن ما يحدث إرباكاً وتشويشاً وليس أزمة أو عجزاً في ساعات الوصل".

وأضاف: "نحصل على 108 ميجا وات من الجانب "الإسرائيلي"، و40 ميجا وات من شركة توليد الكهرباء، لكن الطلب على الطاقة بحدود 400 ميجا وات".

ووفق ثابت، فإن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وجهت نصائح عدة للمواطنين لاتباعها من أجل تجنب خطورة الكهرباء في الشتاء، أبرزها عدم لمس أعمدة الإنارة في الشوارع، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء المتقطعة، والابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي".