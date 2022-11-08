بالفيديو طريقة عمل شوربة العدس خطو بخطوة لذيذة منال العالم.. طريقة عمل شوربة العدس بالخضار مثل المطاعم، تعتبر وجبة شوربة العدس من الوصفات المطلوبة في فصل الشتاء لاسيما مع بدء المنخفضات الجوية، وشعور الناس بالبرودة جراء هطول الأمطار ومزول الثلوج، إذ إن هناك ربات أسر تطهو تلك الوجبة إما طبقا ثانويا أو طبقا رئيسيا، لكن المهم أو المؤكد أنه يلا يخلو بيت من شوربة العدس أو طبيخ العدس سواء بالبطاطا أو بدون.

طريقة عمل شوربة العدس سهلة ولذيذة الشيف علاء

تعد شوبة العدس من أهم الأطباق التي حول العالم لاسيما في فصل الشتاء، حيث يبحث العالم الآن في فصل الشتاء عن، بالفيديو طريقة عمل شوربة العدس خطو بخطوة لذيذة منال العالم.. طريقة عمل شوربة العدس بالخضار مثل المطاعم، لأنهم يشعرون بالدفء بعد تناوله بسبب مكونات للسعرات الحرارية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة عمل شوربة العدس سهلة ولذيذة الشيف علاء، حتى تتمكن ربات الأسر من صناعة شوربة العدس لتناولها في الشتاء وعند نزول الأمطار.

طريقة عمل شوربة العدس الفلسطينية

تبحث ربات البيوت الآن عن، طريقة عمل شورية العدس الفلسطينية، ونرفق لكم المقادير - كوب عدس- كوب بصل مفروم-كوب زيت-2 مكعب مرقة حضار-1معلقة كبيرة كمون-1معلقة صغيرة ملح- معلقة صغيرة كركم، نصف لمونة عصير-بقدونس مفروم - حسب الرغبة (للتقديم)، وطريقة صناعة شوربة العدس كما يلي: -سخني الزيت في قدر على النار. ضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل أي حتى يصبح بني اللون. ضيفي العدس وقلبيه لدقائق مع العدس. ضيفي مرق الخضار بعدها مع 6 أكواب من الماء. غطي القدر وتركي الحساء على نار متوسطة لساعة من الوقت حتى يلين العد، تبلي بعدها بالكمون والكركم والملح مع عصير الليمون، ضعي الحساء في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة، قدمي الشوربة مع البقدونس المفروم إن أحببت.

خطوات عمل شوربة العدس خطوة بخطوة

تهتم ربات البيوت في جميع أنحاء العالم، خطوات عمل شوربة العدس خطوة بخطوة، والمطاعم المنتشرة أيضا في عمل شوبة العدس لديها، سواء وجبة رئيسية أو ثانوية، ونرفق لكم طريقة التحضير شوربة العدس طريقة منال العالم، حيث إنه في قدر عميق ضعي الزيت، سخني على نار متوسطة، اضيفي البصل، قلبي الى ان يلين، اضيفي الثوم، قلبي ليصبح ذهبي اللون، ثم أضيفي العدس، الجزر، البطاطس والطماطم، قلبي لتختلط المواد، اضيفي المرق وقلبي لتختلط المواد، ثم اتركي القدر على نار متوسطة لحوالي 25 دقيقة الى ان تنضج الخضراوات، بعد ذلك في ابريق الخلاط اطحني الشوربة، على دفعات، الى ان تصبح ناعمة ، اضيفي مزيد من الماء او المرق حسب الحاجة، اضيفي الملح، الكمون والفلفل، وأخيراً سخني الشوربة مرة اخرى. ثم قدميها ساخنة مع الخبز المحمص والليمون، بالفيديو طريقة عمل شوربة العدس خطو بخطوة لذيذة منال العالم.. طريقة عمل شوربة العدس بالخضار مثل المطاعم.