"المحكمة العسكرية" بغزة تمهل متهمَين اثنين 10 أيام لتسليم نفسيهما

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:53 ص
08 نوفمبر 2022
"المحكمة العسكرية" بغزة تمهل متهمَين اثنين 10 أيام لتسليم نفسيهما
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أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم محمد ماهر عبد المالك النادي، هوية رقم (401812193)، سكان غزة، والمتهم منير سمير سعدالله الزرد، هوية رقم (400806576)، سكان غزة، عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 07/11/2022م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.

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