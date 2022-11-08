تعليم غزة تُصدر توجيهات للتعامل مع المنخفض وتترك قرار الدوام لمدراء المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 8/11/2022 ، جملة توجيهات في ظل ظروف الأمطار اليوم للمحافظة على سلامة الطلبة.

وبينت الوزارة انها وجهت سلسلة تعليمات لمديريات التعليم ، وهي تأمين خروج طلبة الفترة الصباحية وعودتهم إلى بيوتهم في المدارس التي تقع في مناطق تتجمع فيها الأمطار أو في الشوارع المؤدية لهذه المدارس.

وأعطت وزارة التعليم مرونة لمديري التعليم ومديري المدارس بخصوص دوام الطلبة في المدارس الواقعة في المناطق المتضررة من تجمع مياه الأمطار ويصعب وصول الطلبة لها.

وبينت انه بإمكان مدير المدرسة اتخاذ قرار الدوام بنفسه وفقاً للحالة الخاصة بمدرسته، وبحيث يخبر مدير التعليم في منطقته.