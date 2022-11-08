مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا- موعد مباريات دور ال16 دوري ابطال أوروبا 2023، أُقيمت أمس الاثنين فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، إذ حضر مراسم الفعاليات قادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى رياضيون كبار في عالم كرة القدم، إذ اسفرت قرعة كرة القدم عن مواجهات نارية بين فرق الصدارة والوصيف، وذلك بعد أن تأهل 16 ناديا أوروبا للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، إذ من المقرر أن ومن المقرر أن أن تقام مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في شهري فبراير ومارس 2023، إذ ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل 2023.

جدول مباريات دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2023

عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، إذ تصدرت مواقع البحث عن، مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا- موعد مباريات دور ال16 دوري ابطال أوروبا 2023، وذلك بعد أن تأهلت 8 أندية في صدارة المجموعات وهى: نابولى، بورتو، بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتى وبنفيكا، فيما تواجد فى الوصافة 8 أخرى وهى: ليفربول، كلوب بروج، إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، لايبزيج، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جدول مباريات دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2023.







متى مباريات دور 16 لدوري ابطال أوروبا 2023

أجريت قرعة دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمس وأسفرت عن مواجهات نارية مع العيار الثقيل، متى مباريات دور 16 لدوري ابطال أوروبا 2023، أبرزها المواجهة النارية بين ريال مدريد الاسباني وليفربول الإنجليزي، وكذلك الموقعة النارية بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ستكون هناك لعبة ثأر بين الأندية، خاصة أن ريال مدريد حصد لقبين لدوري أبطال أوروبا من فم ليفربول، في نهائي 2018، ونهائي 2022، بينما أقصاه في عام 2021 من البطولة، بينما يسعى باريس سان جيرمان للانتقام ما بايرن ميونخ بعدما حرمه من أول ألقابه من ذات الأذنين، بعدما فاز عليه في النهائي بنتيجة هدف لصفر.

موعد مباريات دوري ابطال اوروبا دور 16

موعد مباريات دوري ابطال اوروبا دور 16، قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهات نارية بين عدة أندية، أبرزها ريال مدريد ضد ليفربول، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، وحيث إن هناك فرقاً مرشحة للفوز بالبطولة من بينها ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرما، وتشيلسي، إذ تعد هذه الأندية من أبرز الفرق المرشحة لحصد كأس ذات الأذنين، بينما غادر البطولة كل من برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي حيث لم يتأهلا للدور المقبل، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا- موعد مباريات دور ال16 دوري ابطال أوروبا 2023.