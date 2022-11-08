تعرف على منتخب أستراليا في كأس العالم.. وفي أي مجموعة ومواعيد مبارياته وكافة التفاصيل

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يستعد منتخب أستراليا لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022، بحثا عن تحقيق نتيجة تتفوق على الأفضل في تاريخه، تلك التي حققها قبل 16 عاما.

أثيرت العديد من الشكوك حول قدرة منتخب أستراليا على مجاراة منافسيها في كأس العالم 2022، بعد اعتزال جيل المخضرمين الأسترالي وتجديد الدماء بدرجة كبيرة.

أول مشاركة لمنتخب أستراليا في كأس العالم

تعود المشاركة الأولى تاريخيًا لـ"استراليا" في المونديال إلى ما قبل 48 عاما، وتحديدا في النسخة التي استضافتها ألمانيا الغربية في عام 1974.

وحلت أستراليا في مذيلة المجموعة الأولى التي ضمت الألمانيتين الشرقية والغربية بجانب منتخب تشيلي.

وخسرت أستراليا في مباراتها الأولى من ألمانيا الشرقية بهدفين نظيفين، وأعقبتها بثلاثية نظيفة من الجارة الغربية، واكتفت بتعادل سلبي مع تشيلي في المباراة الأخيرة.

مجموعة أستراليا في كأس العالم 2022

نقدم لكم هنا المجموعة التي تنتمي اليها منتخب استراليا في كأس العالم 2022.

فرنسا

أستراليا

الدنمار

تونس

مواعيد مباريات أستراليا في كأس العالم 2022

وهنا نقدم لكم مواعيد مباريات استراليا في كأس العالم، وهي كما يلي:

فرنسا - أستراليا - الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تونس - أستراليا - السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

أستراليا - الدنمارك - الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة.





عدد مشاركات منتخب أستراليا في كأس العالم

وتستعد استراليا للمشاركة في المونديال للمرة السادسة في تاريخ البلد الصغير جغرافيا، وللمرة الخامسة على التوالي.

4 مرات شارك فيها المنتخب الأسترالي كممثل لقارة آسيا، بينما شارك للمرة الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974 ممثلا عن تصفيات موحدة لقارتي آسيا وأوقيانوسيا.

آخر مشاركة لمنتخب أستراليا في كأس العالم

تُعد أستراليا ضيفا دائما في نهائيات المونديال خلال النسخ الـ5 الأخيرة، حيث شاركت في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في روسيا عام 2018.

وفشلت أستراليا في تجاوز مرحلة المجموعات، إذ حلت أخيرة في المجموعة التي ضمت كلًا من فرنسا والدنمارك وبيرو.

وتلقت أستراليا الخسارة في المباراة الأولى من فرنسا المتوجة باللقب بهدفين مقابل هدف واحد، واقتنصت تعادلا من الدنمارك بهدف لكل فريق، قبل أن تتلقى هزيمة ثانية في مباراتها الأخيرة ضد بيرو بهدفين نظيفين.

أفضل إنجاز لمنتخب أستراليا في كأس العالم

6 مشاركات على مدار 21 نسخة سابقة، ولم تنجح أستراليا في تحقيق ما هو أفضل من بلوغ الدور ثمن النهائي، وكان ذلك في نسخة 2006 في ألمانيا.

ونجحت أستراليا آنذاك في الحلول في المركز الثاني بالمجموعة السادسة خلف البرازيل، بعد أن حققت انتصارا كبيرا على اليابان في المباراة الأولى بنتيجة 3-1، قبل أن تتلقى الهزيمة أمام "راقصي السامبا" في المباراة الثانية بهدفين نظيفين.

التعادل أمام كرواتيا في المباراة الأخيرة كان كافيا لتتأهل أستراليا للدور التالي، قبل أن تنتهي رحلتها أمام إيطاليا بعد هدف قاتل لفرانشيسكو توتي من علامة الجزاء.

كيف تأهلت أستراليا إلى كأس العالم 2022؟

لم تكن المرحلة التمهيدية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بمثابة معضلة لـ" استراليا"، إذ تصدروا بسهولة المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، متفوقين على منتخبات الكويت والأردن والنيبال والصين تايبيه.

وحققت أستراليا العلامة الكاملة بالمجموعة، ونجحت في تسجيل 28 هدفا واهتزت شباكها في مناسبتين فقط.

وأوقعت القرعة المنتخب الأسترالي في المجموعة الثانية من التصفيات النهائية، بجانب منتخبات السعودية واليابان وعمان والصين وفيتنام.

واحتلت أستراليا المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد 4 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، لتواجه المنتخب الإماراتي في الملحق الآسيوي.

وعلى ملعب "أحمد بن علي" بدولة قطر، تفوقت أستراليا على الإمارات بنتيجة 2-1، لتتأهل لمواجهة بيرو على مقعد أخير مؤهل للمونديال ضمن الملحق العالمي، واقتنصت بطاقة التأهل للمونديال بركلات الترجيح.

ولا شيء مميز في هذه المباراة، بخلاف اقتناص استراليا لبطاقة التأهل نحو قطر، سوى رقصة شهيرة لحارس المرمى آندرو ريدماين على خط المرمى مع كل ركلة للاعبي بيرو، لتشتيت انتباههم، وللمصادفة، فقد نجحت خطته.