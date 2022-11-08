ما هو سبب تغيير ملعب مباراة الهلال السعودي ونيوكاسل؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات في هذه الأوقات عن السبب الذي قاد لتغيير المعلب الذي كان من المتوقع أن يشهد مباراة الهلال السعودي ونيوكاسل، بعد التقارير السعودية التي كشفت عن سبب تغيير هذا الملعب، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية كافة التفاصيل عن الموضوع، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: ما هو سبب تغيير ملعب مباراة الهلال السعودي ونيوكاسل؟، ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالملعب الجديد تابع المقال للنهاية.

صحيفة تكشف الأسباب

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب تغيير ملعب مباراة سوبر الدرعية، بين الهلال السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره نيوكاسل، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في لقاء كان يُفترض أن يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وبدورها أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها، أن ملعب الملك فهد الدولي لن يستضيف لقاء الهلال ونيوكاسل بسبب أعمال الصيانة والزراعة الشتوية، والتي تستمر لمدة شهرين.





اختيار ملعب الأمير فيصل بن فهد

ووقع الاختيار على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لاستضافة قمة الهلال ونيوكاسل، في ظل استضافة ملعب "مرسول بارك" معقل نادي النصر، لفاعلية، "فان زون" ضمن موسم الرياض، والمخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.

وكان نادي نيوكاسل، الذي يمتلكه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد التقى فريقاً سعودياً آخر في لقاء تجريبي في جدة مطلع العام الحالي، حين فاز 2-1 على اتحاد جدة.





ترتيب نيوكاسل والهلال

ويقدم نيوكاسل موسماً مبهراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر أرسنال.

من جانبه، يحل الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف الشباب المتصدر.