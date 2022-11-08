بالفيديو أول منخفض جــــوي يُغـــرق غـــــــزة ويعري البلديات

عرت كمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء 8/11/2022 البنية التحتية لشوارع القطاع ، التي أغرقت عدداً من شوارعها ، لتكون الضربة الأولى التي تلقتها البلديات في أول منخفض جوي وسط مطالبات لمعالجة المشكلة في بداية فصل الشتاء للعام الجاري 2022.

فيديوهات نشرها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لغرق عدد من الشوارع دون الكشف حتى اللحظة من الضرر الذي لحق بالمواطنين ، يضع العديد من علامات الاستفهام حول استعدادات البلديات لاستقبال فصل الشتاء .

من جانبها ، أوضح الدفاع المدني بغزة إن طواقمه تعمل الآن على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غرب غزة.















WhatsApp Video 2022-11-08 at 9.15.32 AM.mp4