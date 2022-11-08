تشكيلة منتخب البرازيل كأس 2022.. قائمة منتخب البرازيل مونديال قطر 2022، بدأ العد التنازلي لانطلاق أهم بطولة كرة قدم على الاطلاق، إذ إن العالم أجمع على موعد مع انطلاق فعاليات كأس العالم مونديال قطر 2022، والذي تنظمه دولة قطر في أراضيها، حيث تنطلق البطولة يوم 20-11-2022، وتنتهي في 18-12-2022، إذ إن عشاق كرة القدم ينتظرون بشغف كبير انطلاق مباريات كأس العالم الذي يفتتحه منتخب قطر ضد الإكوادور في الـ 20 من نوفمبر المقبل، كونها صاحبة الأرض المقامة عليها البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مرة واحدة كل أربع سنوات، لذلك لها رونق خاصة بها ويحظى باهتمامها كل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة.

تشكيل منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

هناك العديد من المنتخبات استقرت على القائمة النهائية للمونديال، ومنهم منتخب البرازيل، حتى بات عشاق كرة القدم يبحثون عن، تشكيلة منتخب البرازيل كأس 2022.. قائمة منتخب البرازيل مونديال قطر 2022، فهي من أهم المنتخبات المرشحة للفوز في كأس العالم مونديال قطر بنسخته الحالية 2022، لأنها تضم نجوما عالميين خارقين يلعبون في أفضل الأندية العالمية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل منتخب البرازيل في كأس العالم 2022، لتطلعوا على التشكيل المتوقع والقائمة النهائية والأسماء التي تضمها.





التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل كأس العالم 2022

يهتم عشاق السامبا في البحث عن آخر تفاصيل القائمة النهائية والتشكيل الرسمي في كأس العالم مونديال قطر، حيث يبحثون الآن عن، التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل كأس العالم 2022، لأن هناك نجوما لامعة كثيرة تلعب في ذات المركز، لذلك على المدرب اختيار تشكيلته الرسمية بعناية فائقة، لاسيما الأسماء المؤثرة والحاسمة في فرقها، ونرفق لكم قائمة منتخب البرازيل النهائية التي ستلعب مباريات كأس العالم 2022.

مدري شلون لنا وجه نرشح الأرجنتين وفي منتخب يملك هالعناصر الهجومية الرهيبة، البرازيل أكثر منتخب مرشح للمونديال بدون أدنى شك يخرب بيتهم وش ذا نقطة الخلاف الاظهره فقط الباقي عناصر مرعبة، يارب نفتك منهم قبل نتوجه معهم بالنصف pic.twitter.com/s3a4a6FAUF — K?🇦🇷 (@iSuperHere) November 7, 2022

تشكيلة منتخب البرازيل الرسمية لكأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

أنصار منتخب البرازيل سعيدون بالتشكيلة لهذه النسخة من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، لاسيما أنهم يريدون الفوز في هذه النسخة، بعد أن فشلوا في العبور للنهائي وحصد اللقب في النسخ الثلاثة السابقة، لذلك نرفق لكم، تشكيلة منتخب البرازيل الرسمية لكأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، وهي حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفيرتون (بالميراس)، الدفاع: داني ألفيس (بوماس المكسيكي)، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الإيطالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنجليزي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)، الوسط: كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الإسباني)، ريشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غابريال جيزوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، بيدرو (فلامغنو)، وإلى هنا ننتهي من نشر تفاصيل، تشكيلة منتخب البرازيل كأس 2022.. قائمة منتخب البرازيل مونديال قطر 2022.