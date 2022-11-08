مصرع مواطنين بجريمة إطلاق نار قرب جنين

لقي مواطنين مصرعهما في جريمة إطلاق نار وقعت، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بمقتل الشابين ياسر جمال جرادات وإبراهيم محمود ياسين بعد تعرض مركبتهما لإطلاق نار قرب المسجد الكبير في بلدة السيلة الحارثية.

وأوضحت المصادر، أن الشاب ياسين من سكان بلدة عانين غرب جنين، وهو من منتسبي الأجهزة الأمنية مرتبات "المباحث العامة".

وبدورها، باشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، قتل مواطنان، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق النار من قبل مجهولين تجاه مركبة كانوا يستقلونها في بلدة السيلة الحارثية.

يأتي ذلك، فيما أظهرت إحصاءات فلسطينية ارتفاع معدل جرائم القتل المرتكبة في الضفة الغربية، بنسبة 29%، مقارنة بالعام الماضي، فيما قتل منذ بداية العام الجاري حتى تشرين أول/أكتوبر الماضي، 45 شخصا في جرائم قتل منفصلة.