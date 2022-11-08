بالأسماء: حملة اعتقالات تطال عدد من المواطنين في نابلس ورام الله

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء 8-11-2022، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة نابلس ومخيم الجلزون في مدينة رام الله، حيث اعتقلت 8 مواطنين.

وجاءت اعتقالات اليوم الثلاثاء ٨/١١/٢٠٢٢، كما يلي:

١. هاني جوري والد الأسيـ.ر محمد جوري- نابلس

٢. المحرر موسى دويكات- نابلس

٣. بلال حمايل- بيتا جنوب نابلس

٤. مالك العرايشة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٥. جمال أبو شريفة- مخيم الجلزون

٦. رياض صلاح عليان- مخيم الجلزون

٧. ضياء مراد الرمحي- مخيم الجلزون

٨. المحرر أسامة أبو محسن- طوباس