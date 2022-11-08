الرئيس الأوكراني يهنئ نتنيــاهــو ويدعوه لزيارة "كييف"

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الإثنين، اتصالاً برئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتهنئته بفوزه في انتخابات الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي، وضمنت عودة نتنياهو إلى للحكم في كيان الاحتلال

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: "أن نتنياهو شكر خلال المحادثة التي سادها الدفء والطابع الشخصي، زيلينسكي، وكرر ما كان قد أعلنه خلال الحملة الانتخابية حينما قال إنه بعد توليه المنصب سيدرس جديا الملف الأوكراني".

وأوضح مكتب نتنياهو، بأن الاتصال أجري بين نتنياهو وزيلنسكي عبر تطبيق "سيغنال" للرسائل المشفرة.

وبدوره، قال زيلينسكي:" إنه هنأ نتنياهو وتمنى له النجاح في تشكيل حكومة جديدة، وأوضح أنه طلب أن تزود إسرائيل أوكرانيا بالسلاح، كما وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة كييف".

جاء ذلك في تغريدة لزيلينسكي: "أعربت عن أملي بأن يكون التفاعل الأوكراني-الإسرائيلي على مستوى التحديات الأمنية التي تواجه بلدينا".

ويُشار إلى أنه تشهد أوكرانيا صراعاً مع روسيا بعد منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، في أعقاب الخلاف على اقليم الدوناباس.

جدير ذكره أنه لا يبدي كيان الاحتلال حماسة للانخراط في تحالف تقوده الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا الموالية للغرب في التصدي للهجوم الروسي.

ويعتري "إسرائيل" قلق متزايد من الدور المتنامي الذي تؤديه إيران في النزاع، خصوصا وأن طهران متهمة بحسب مزاعم غربية بإمداد روسيا بمسيرات تستخدمها موسكو لضرب بنى تحتية أوكرانية.