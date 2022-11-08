قتلى واختطاف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا

قتل مسلحون في نيجيريا 11 شخصاً بعدما خطفوا ما لا يقل عن 80 آخرين، في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد.

وولاية زامفارا من أشد المناطق تضررا من انتشار المجموعات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.

وذكرت عائلات ضحايا في قرية ماسو النائية بمنطقة بوكويوم أن "قطاع طرق خطفوا 50 شخصاً معظمهم نساء". وفق قولهم.

وأفاد إسماعيل جينجيري الذي كانت زوجته من بين المخطوفين، بأن مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر الاثنين، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.

وأوضح زعيم محلي يدعى ساركين فوا ماسو أن "أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار جينجيري وماسو إلى أن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مخطوفين.