أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 8-11-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:17 ص
08 نوفمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.
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حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء، 8-11-2022، على ثبات أسعارها في الأسواق، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 8-11-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 1.7
3 بصل 1.7
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 4
7 جزر 2.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 4
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 2
14 فصوليا 6
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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