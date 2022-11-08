حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء، 8-11-2022، على ثبات أسعارها في الأسواق، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 8-11-2022، كما يلي: