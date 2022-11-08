الطقس اليوم: منخفض جوي وتساقط للأمطار على مختلف المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 8-11- 2022، أن تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام والجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، وتسقط بمشيئة الله زحات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء: 2022-11-09

يكون الجو غائما جزئيا ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.