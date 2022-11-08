سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-11-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس، والذي انخفض أسعاره في التعاملات ليوم الجمعة بالتوازي مع الانخفاض العالمي، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن اسعار عيارات الذهب في المملكة، خاصة التجار ورجال الأعمال واًصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكمسعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-11-2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.11 ريال (53.82 دولار)، مقابل 203.29 ريال (54.14 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، إلى نحو 151.58 ريال (40.36 دولار)، مقابل 152.47 ريال (40.60 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 117.90 ريال (31.39 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 101.05 ريال (26.91 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في المملكة 1415 ريالاً (376.73 دولار) مقابل 1423 ريالاً (378.98 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الأوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية عند مستوى 6286 ريالاً (1674 دولاراً) مقارنة بـ6322 ريالاً (1684 دولاراً)