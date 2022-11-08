أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-11-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في لبنان، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في لبنان، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-11-2022

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم إلى 80.199 ألف ليرة (53.77 دولار)، مقابل 80.328 ألف ليرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، عند 70.176 ألف ليرة (47.05 دولار)، مقابل إلى 70.288 ألف ليرة بختام تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم الثلاثاء، مسجلا نحو 60.151 ألف ليرة (40.33 دولار)، مقابل إلى 60.247 ألف ليرة في إغلاق أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 46.783 ألف ليرة (31.37 دولار)، مقابل إلى 46.858 ألف ليرة.

سعر الأوقية الذهب في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، نحو 2.494 مليون ليرة (1672 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

كما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من الذهب عيار 21) في السوق اللبنانية اليوم نحو 561.410 ألف ليرة (378.98 دولار).