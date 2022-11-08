تحديث تردد قنوات الأطفال- استقبل تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن قنوات الأطفال الفضائية والمحبوبة للكثير من العائلات كما يبحث الملايين من الأشخاص في العديد من دول العالم عن تردد قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة تلك القنوات على شاشات التلفاز وهو الامر الذي استدعى من فريق فلسطين اليوم وضع كامل التفاصيل في هذه المقالة التي جاءت بناء على عدد عمليات البحث المتواصلة والمستمرة خلال الساعات الماضية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تحديث تردد قنوات الأطفال- استقبل تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 2023.

تحديث تردد قنوات الأطفال- استقبل تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 2023

تردد قناة بطوط الجديد 2023

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

HD الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنه ورنه 2023 Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

HD الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان 202 3 Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

HD الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش الجديد 2023

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

HD القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 202 3

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

HD معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2023

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

HD القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 202 3

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

HD الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك الجديد Cartoon Network CN 2023

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

HD الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم 202 3

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد 2023

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد 202 3

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2023

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز الجديد 202 3

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 202 3

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 202 3

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 202 3

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد 2023

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .

إلى نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول تحديث تردد قنوات الأطفال- استقبل تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 2023، والذي سردنا فيه لكم كافة المعلومات عن ترددات القنوات المختصة بعالم الأطفال.