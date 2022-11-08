أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 8-11-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في الاردن ، والذي انخفض في تعاملات اليوم الثلاثاء ، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في المملكة الاردينة الهاشمية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 8-11-2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 8-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 38.24 دينار (54.14 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) 33.46 دينار (47.37 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند 28.68 دينار أردني (40.60 دولار).

سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأردن 267.67 دينار (378.98 دولار).

الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا انخفاضًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1676.91 دولار للأوقية (الأونصة بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1680.10 دولار.

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.