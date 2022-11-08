أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في سوريا ، والذي انخفض في تعاملات اليوم الثلاثاء ، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في سوريا، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في سوريا

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 135.636 ألف ليرة (53.98 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في سوريا

ونزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى مستوى 118.685 ألف ليرة (47.24 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في سوريا

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا ، إلى نحو 101.729 ألف ليرة (40.49 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في سوريا

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 79.122 ألف ليرة (31.49 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، انخفاضًا إلى نحو 4.218 مليون ليرة (1679 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 949.476 ألف ليرة (377.90 دولار).