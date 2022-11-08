أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في سوريا ، والذي انخفض في تعاملات اليوم الثلاثاء ، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في سوريا، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.
- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في سوريا
وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 135.636 ألف ليرة (53.98 دولار)، وفقًا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.
- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في سوريا
ونزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، إلى مستوى 118.685 ألف ليرة (47.24 دولار).
- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في سوريا
كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا ، إلى نحو 101.729 ألف ليرة (40.49 دولار).
- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في سوريا
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 79.122 ألف ليرة (31.49 دولار).
- سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا
فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، انخفاضًا إلى نحو 4.218 مليون ليرة (1679 دولارًا).
- سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا
وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 949.476 ألف ليرة (377.90 دولار).